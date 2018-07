OCDE deteta sinais de desaceleração no crescimento da zona euro

Por Lusa | 13:08

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) regista sinais de desaceleração no crescimento económico na zona euro e de estabilidade nos Estados Unidos e no Japão.

Com base nos indicadores compostos avançados hoje divulgados, a OCDE sublinha que esta desaceleração é visível nos grandes países da zona euro, como Alemanha, França e Itália.

O indicador - que mede por antecipação inflexões no ciclo económico - desceu no conjunto da zona euro 16 centésimas para 99,93 pontos, abaixo do nível 100 que marca a média de longo prazo.