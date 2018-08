Atriz publica fotos em biquíni e aquece as redes sociais com corpo escultural.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Oceana Basílio está a passar férias... em casa. A atriz, que é natural do Algarve, rumou ao sul para desfrutar de uns dias de descanso com a família e tem feito as delícias dos internautas com fotografias muito sensuais, que vai publicando quase diariamente nas redes sociais.