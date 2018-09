Ocupação média por quarto nos hotéis do Algarve sobe para 95% em agosto - AHETA

Por Lusa | 13:34

A taxa de ocupação média por quarto nas unidades hoteleiras do Algarve situou-se nos 95% em agosto, 0,5% superior à verificada em igual período de 2017, anunciou hoje a principal associação hoteleira regional.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) revelou os dados da ocupação por quarto registado no mês passado e precisou que as unidades algarvias registaram simultaneamente uma subida de 1% no volume de vendas.

Nos mercados emissores de turistas, as principais quebras foram sentidas no britânico (-13,3%) e no irlandês (-15,8%), enquanto as maiores subidas verificaram-se nos mercados nacional (+13,2%), francês (+21,7%) e espanhol (+18,5%), segundo os dados divulgados pela AHETA em comunicado.