OE2019: ACP critica "mão cheia de ilusões e outra de mais impostos"

Por Lusa | 13:19

O Automóvel Club de Portugal (ACP) considerou hoje que a proposta de Orçamento de Estado para 2019 "é uma mão cheia de ilusões e outra de mais impostos" e criticou a "obsessão com a receita".

"É uma mão cheia de ilusões e outra de mais impostos", segundo o ACP, que criticou nomeadamente o "aumento encapotado de imposto em sede de IUC (Imposto Único de Circulação) comparativamente ao ISV (Imposto sobre Veículos)".

Em causa está o regime transitório de redução percentual a aplicar às emissões de CO2 (dióxido de carbono) e acerca do qual que a associação questiona: "não se entende o porquê de as reduções serem inferiores no IUC face ao ISV, sendo estas uma compensação para a neutralidade fiscal na compra".