OE2019: António Costa recebe às 17:00 Catarina Martins para reunião de trabalho

Por Lusa | 13:22

O primeiro-ministro, António Costa, recebe hoje, pelas 17:00, nas instalações provisórias do chefe do Governo, no Terreiro do Paço, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse hoje à agência Lusa fonte oficial do executivo.

Este encontro entre António Costa e Catarina Martins tem sido referido na comunicação social como marcando o início das negociações para a elaboração da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.

No entanto, a mesma fonte do executivo recusou-se a falar sobre a agenda do encontro, adiantando, somente, que se tratará de "uma reunião de trabalho".