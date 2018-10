OE2019: Centeno rejeita que negociações de "última hora" tenham atrasado entrega

Por Lusa | 00:32

O ministro das Finanças rejeitou hoje que tenham sido "negociações de última hora" a atrasar a hora de entrega do Orçamento do Estado para 2019, atribuindo a entrada do documento às 23:48 ao "grande rigor" na sua finalização.

"Não houve negociações de última hora que tivessem atrasado a entrega do orçamento. O finalizar do processo de preparação dos documentos que compõem um Orçamento, que são mais de mil páginas, é um processo do ponto de vista técnico exigente, que é feito com grande minúcia pelos serviços das Finanças -- em grande parte -- mas não só, e fazemo-lo sempre com grande rigor", assegurou Mário Centeno, depois de entregar a proposta do Governo ao presidente da Assembleia da República.

Para o ministro das Finanças, foi este rigor que permitiu que o Governo "tivesse apresentado quatro orçamentos e cumprido o conteúdo desses orçamentos".