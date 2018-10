OE2019: Finanças alertam para "pressão" sobre contas públicas devido a aumentos

Por Lusa | 22:53

O Ministério das Finanças afirmou hoje que há duas alternativas em cima da mesa para aumentos salariais na função pública em 2019, mas alertou para a "pressão adicional e não prevista sobre as contas públicas" da medida.

"Se ao aumento da massa salarial já previsto em consequência das medidas de descongelamento de salários (...) se juntar um cenário de aumento salarial, tema que não constava do Programa de Governo, é colocada uma pressão adicional e não prevista sobre as contas públicas", sublinha o Ministério das Finanças num comunicado sobre o balanço das reuniões desta tarde com os sindicatos.

Porém, o Ministério liderado por Mário Centeno diz que, "atenta a reivindicação de aumento salarial apresentada por todos os sindicatos, e reiterando a extrema exigência deste cenário, o Governo enunciou algumas hipóteses".