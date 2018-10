OE2019: Madeira vai receber 247 milhões de euros, menos um milhão do que em 2018

Por Lusa | 02:55

A Madeira vai receber 247 milhões de euros em 2019, menos um milhão do que em 2018, segundo a proposta de Orçamento do Estado, que prevê até um milhão para gastos de saúde dos lusos descendentes da Venezuela.

De acordo com a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2019 entregue na segunda-feira pelo Governo na Assembleia da República, o Estado vai atribuir 247.434.734 euros à Região Autónoma da Madeira, enquanto este ano recebeu 248.378.888 euros.

Do valor total, 176.739.096 são transferidos nos termos do artigo 48.º (transferências orçamentais) da Lei das Finanças das Regiões Autónomas e 70.695.638 euros nos termos do artigo 49.º (fundo de coesão para as regiões ultraperiféricas) da mesma lei.