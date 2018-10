OE2019: Municípios devem receber até 2,579 mil milhões de euros no próximo ano

Por Lusa | 02:43

Os municípios vão receber até 2,579 mil milhões de euros no próximo ano, mais 6,2% em comparação com 2018, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), entregue na segunda-feira no parlamento.

A proposta do Governo estabelece uma subvenção geral de 1,989 mil milhões de euros relativos ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), 163,3 milhões do Fundo Social Municipal (FSM) e 493,7 milhões da participação variável no IRS (Imposto sobre Rendimentos de Singulares).

Estes valores comparam com o valor global de 2,428 mil milhões de euros da proposta de transferência em 2018, repartidos em 1,844 mil milhões de euros do FEF, 163,3 milhões do FSM e 483,9 milhões de euros do IRS, de acordo com a lei do orçamento.