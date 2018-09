OE2019: PEV quer pré-escolar garantido e mais centros de saúde com dentistas

Por Lusa | 05:00

O pré-escolar para todas as crianças a partir dos três anos, mais centros de saúde com dentistas e benefícios fiscais para promover a eficiência energética são medidas que o PEV está a negociar para o próximo Orçamento do Estado.

Em entrevista à agência Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), o último da atual legislatura, a líder parlamentar do PEV, Heloísa Apolónia, elencou a ciência, investigação, educação, saúde, ambiente, conservação da natureza e transportes públicos como "áreas fundamentais para que o investimento público seja concretizado".

"Na área da educação, há uma matéria relativamente à qual os verdes vão ser insistentes neste OE2019 com o Governo que é a garantia do pré-escolar para todas as crianças a partir dos três anos. É uma questão fundamental de apoio às famílias, é uma resposta da qual o Estado não se pode esquivar", adiantou.