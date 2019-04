OE2019: Receita fiscal do Estado aumenta 979 ME até março para 10,5 mil ME

Por Lusa | 19:03

O Estado arrecadou mais 979 milhões de euros em imposto nos primeiros três meses deste ano face ao mesmo período de 2018, num total de 10,5 mil milhões de euros, indica a síntese de execução orçamental publicada hoje.

"Nos primeiros três meses de 2019 a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 979 milhões de euros (mais 10,3%) face ao período homólogo", adianta da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Esta evolução foi, essencialmente, suportada pelos desempenhos do IVA, IRS e ISP, ainda que a DGO destaque igualmente "o comportamento dos restantes impostos, com exceção do imposto de consumo sobre o tabaco, IABA e outros impostos indiretos".