OE2019: UGT desafia Governo a fazer proposta para desconvocar greve

Por Lusa | 11:52

A UGT considerou hoje o Orçamento de 2019 para os funcionários públicos uma "mão cheia de nada" e desafiou o Governo a apresentar uma proposta que permita desconvocar a greve de 26 de outubro.

A proposta do Governo "continua a ser uma mão cheia de nada" por continuar a falar de 50 milhões de euros sem explicar "como vai ser dividido o bolo", afirmou Carlos Silva, secretário-geral da UGT, depois de a direção da central sindical ter recebido uma delegação do CDS-PP, liderada por Assunção Cristas.

"Espero e faço voto que o Governo se sente à mesa com os sindicatos, independentemente de toda a legitimidade do diálogo político com os partidos à sua esquerda no parlamento, e que consigam chegar a uma conclusão", disse Carlos Silva.