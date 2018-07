OE2019: "Verdes" a "trabalhar afincadamente" pela continuidade

Por Lusa | 14:48

A líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) afirmou hoje que aquela força política vai "trabalhar afincadamente" pela continuidade da atual solução governativa e aprovação do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

"'Os Verdes' vão trabalhar afincadamente para um orçamento, com propostas concretas, que tenha uma linha de continuidade na reposição de rendimentos, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e um desenvolvimento mais harmonioso do país", disse Heloísa Apolónia, após o encontro formal com o primeiro-ministro, António Costa, com vista às negociações orçamentais.

A reunião entre Governo e PEV, que durou cerca de hora e meia, decorreu nas instalações provisórias do chefe do executivo do Terreiro do Paço, enquanto a residência oficial de São Bento está em remodelação.