OE2020: Bruxelas com reservas sobre esboço pede plano atualizado "tão cedo quanto possível"

A Comissão Europeia solicitou hoje ao Governo português que apresente uma versão atualizada do projeto orçamental para 2020 "tão cedo quanto possível", observando que o 'esboço' recebido na semana passada aponta para o risco de um desvio das metas fixadas.

Uma semana depois de o Governo ter enviado para Bruxelas o Projeto de Plano Orçamental, a Comissão enviou hoje uma carta ao ministro das Finanças, Mário Centeno, na qual começa por apontar que está consciente de que o plano é feito com base num cenário de políticas inalteradas, por o novo Governo saído das eleições de 06 de outubro ainda não ter tomado posse, mas pede a apresentação, o mais brevemente possível, de um documento atualizado que "garanta o cumprimento" das regras europeias a nível de saldo estrutural e dívida pública, pois, adverte, o esboço de orçamento aponta no sentido oposto.

Reconhecendo que o projeto de plano orçamental "apenas inclui medidas que o Governo já adotou até à data, sem novas medidas planeadas para 2020", os comissários Valdis Dombrovskis (vice-presidente responsável pelo Euro) e Pierre Moscovici (Assuntos Económicos e Financeiros) notam, todavia, que o plano orçamental num cenário de políticas inalteradas "projeta uma deterioração do saldo estrutural em 0,2% do PIB [Produto Interno Bruto] em 2020" e sublinham que "esta expansão orçamental fica aquém do ajustamento estrutural recomendado de 0,5% do PIB".