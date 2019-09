Oito crianças mortas em ataque em escola primária na China

O ataque perpetuado na segunda-feira numa escola primária no centro da China resultou em oito crianças mortas, informaram hoje as autoridades chinesas, parte de um fenómeno frequente no país asiático envolvendo ataques violentos em escolas.

O ataque ocorreu no primeiro dia do regresso às aulas, na cidade de Enshi, província de Hubei, segundo um comunicado das autoridades locais. Para além dos mortos, duas crianças ficaram feridas e estão a receber tratamento hospitalar.

O suspeito, um homem de 40 anos identificado como Yu, foi colocado sob custódia.