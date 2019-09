Oito horas de nova música portuguesa com entrada livre no Marco de Canaveses

A segunda edição do "Concertos que nunca existiram" leva ao Marco de Canaveses mais de oito horas de atuações de músicos portugueses emergentes, com entrada livre, no próximo sábado, para celebrar "as culturas alternativas em cenário campestre".

O evento, da associação Rústico, formada a partir de um grupo de amigos que começou a iniciativa no Marco, tem como objetivo manter a "informalidade do evento", após uma primeira edição que funcionou como "protótipo".

O programa arranca de manhã, na praia de Bitetos, com um concerto surpresa que acompanha um passeio de barco entre os rios Paiva e Douro, arrancando depois, pela tarde, com várias bandas nacionais.