Óleo de sementes de cânhamo vendido como canábis medicinal - Observatório

O Observatório Português de Canábis Medicinal (OPMC) alertou que estão a ser vendidos suplementos alimentares à base de óleo de sementes de cânhamo como sendo óleo de canábis medicinal, as quais estão a induzir em erro os consumidores.

"É importante as pessoas saberem que o suplemento com canabidiol foi retirado do mercado. Portanto, isto é impossível ser um suplemento alimentar com fins terapêuticos", disse hoje à agência Lusa a presidente do OPCM, Carla Dias.

Desde que foi aprovada em janeiro a lei que regulamenta a utilização da canábis para fins medicinais, surgiram em Portugal vários suplementos alimentares com o nome "Cannabis", que estão a ser anunciados na televisão e a ser vendidos livremente em farmácias, ervanárias e em lojas especializada, segundo o "CannaReporter", um 'site' especializado em informação sobre canábis.