Olhar o Tejo no LX Boutique Hotel

Hotel proporciona uma vista de cortar a respiração sobre o rio.

Por Catarina Figueiredo | 19:54

Com uma vista privilegiada sobre o Tejo e a poucos passos do centro histórico lisboeta, o LX Boutique Hotel (quatro estrelas) é considerado um dos melhores hotéis da capital e até do País.



Inspirado na linguagem própria que Lisboa assume e nas grandes figuras que marcaram a história da cidade ‘menina e moça’, é no número 12 da rua do Alecrim, no Cais do Sodré, que está instalado o LX Boutique Hotel.



Outrora foi o Hotel Bragança, onde viveu Ricardo Reis, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, que José Saramago evoca no livro ‘O Ano da Morte de Ricardo Reis’.



Os quartos, embelezados em tons de azul, são inspirados no universo lisboeta e dispõem de ar condicionado, minibar e acesso a wi-fi. As duas suites do hotel contam com um terraço amistoso, onde se avista toda a grandeza e singularidade do Tejo, o rio que banha a cidade.



O LX Boutique Hotel apresenta um preçário que vai dos 100 aos 550 euros, dependendo da época e do tipo de quarto escolhido pelo hóspede. À chegada, o cliente é presentado com um copo de vinho e tem ao seu dispor a Confraria, o restaurante do hotel cuja especialidade é o sushi.



O LX Boutique Hotel assume-se com um local de excelência para conhecer de perto a essência de Lisboa.



Onde comer e o que fazer

A Peixola, na rua do Alecrim, é uma ótima opção para provar o melhor dos mares em ambiente de requinte. Oferece uma vasta seleção de peixe e marisco.



Pensão Amor é um dos bares mais movimentados da capital. Famoso pelo espaço esotérico, boa música e cocktails primorosos, é sinónimo de noite animada.



A Avenida Ribeira das Naus é ideal para passear, em especial aos domingos, entre as 08h00 e as 20h00, quando está encerrada ao trânsito.