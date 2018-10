“Olhei Ronaldo nos olhos e estou tranquilo”, diz presidente da Juve

Andre Agnelli mostra confiança em CR7 perante as acusações de violação.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, está do lado de Cristiano Ronaldo no caso da alegada violação à norte-americana Kathryn Mayorga, e já revelou publicamente que acredita na inocência do craque.