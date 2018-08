A apresentadora da TVI escolheu as mais belas paisagens da serra do Gerês para uns dias de descanso e mostra-se bastante sensual.

Por Carolina Cunha | 01:30

Aapresentadora da TVI, de 31 anos, tem aproveitado as pausas no trabalho para desfrutar de alguns dias de descanso e conhecer a região Norte do País.Olívia deixou-se envolver nas mais belas paisagens naturais da serra do Gerês e tem partilhado alguns dos momentos com os seus seguidores, que destacam a condição física da apresentadora: "Um local lindo e uma mulher linda!", pode ler-se em alguns dos comentários dos fãs.