Apresentadora, de 31 anos, seduz durante as férias na República Dominicana.

Por Rute Lourenço | 01:30

Olívia Ortiz, de 31 anos, rumou a Punta Cana, na República Dominicana, para umas férias de sonho. Com o frio que já se faz sentir, a apresentadora da TVI ‘fugiu’ para o calor e tem partilhado momentos do descanso com os fãs, exibindo as suas curvas de sonho.