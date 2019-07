Omiri atua em outubro na feira internacional de 'world music' Womex na Finlândia

Omiri, projeto do músico e produtor português Vasco Ribeiro Casais, atua em outubro na Womex, feira internacional da indústria da 'world music', que este ano decorre na Finlândia, foi hoje anunciado.

Este ano, a Womex realiza-se entre 23 e 27 de outubro em Tampere, na Finlândia, e Omiri atua no dia 25, de acordo com a promotora Roots and Rhythms, num comunicado hoje divulgado.

Omiri, que está integrado na programação de showcases, irá apresentar na feira o novo álbum, "Alentejo Vol.I: Évora", que será editado a 12 de julho.