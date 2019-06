Onda de calor fez mais três mortes em França

O calor excecional que está a afetar a França causou a morte de mais três pessoas no sul e no leste do país, informaram hoje as autoridades, aumentando para quatro o número de pessoas conhecidas vítimas da onda de calor.

No departamento de Vaucluse (sul), que está em alerta máximo, onde os 40 graus centígrados foram amplamente ultrapassados na sexta-feira, seis pessoas foram hospitalizadas em hipertermia, sendo que uma deles morreu e outra pode estar em risco de vida.

Já na quinta-feira, duas pessoas tinha morrido na cidade de Cernay, no leste do país, de acordo com o presidente da câmara, um homem octogenário e um trabalhador de cerca de 30 anos.