Onda de calor no Canadá e nos EUA causa dezenas de mortes

Por Lusa | 01:54

Dezenas de pessoas morreram na semana passada no sul do Canadá e no leste dos Estados Unidos devido à pior onda de calor e humidade nas últimas décadas, com temperaturas acima de 35 graus, disseram autoridades hoje.

No Canadá, as autoridades de saúde da província de Quebec elevaram o número de mortes para 33 e admitem que este possa aumentar.

A maioria dos mortos são do sexo masculino entre os 53 e 80 anos e, em muitos casos, apresentavam problemas de saúde mental, além de doenças respiratórias e cardíacas, e não possuíam ar condicionado nas suas residências.