Onésimo Teotónio de Almeida diz que é preciso continuar a defender a literatura

O escritor Onésimo Teotónio de Almeida afirma, em entrevista à agência Lusa, que "é preciso continuar" a defender as humanidades e a literatura numa altura em que as universidades "só querem as engenharias, as matemáticas e as tecnologias".

"As humanidades não podem morrer. As universidades, hoje, só querem as engenharias, as matemáticas, as tecnologias, os STEM [sigla inglesa para designar as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática]. É um erro crasso. Portanto, tenho sempre defendido as humanidades. Nas humanidades estão as literaturas e é preciso continuar a defendê-las, mesmo que não haja mais ninguém, eu vou defendê-las", afirma o açoriano Onésimo Teotónio de Almeida.

O escritor e professor falou com a agência Lusa em Ponta Delgada, onde esteve esta semana na apresentação do doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade dos Açores (UAc)