ONG pede à UE que exija ao Governo do Camboja libertação de ex-membros da oposição

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) apelou hoje à União Europeia que exija ao Governo do Camboja a libertação de ex-membros da oposição, no dia em que representantes da EU chegam àquele país.

As autoridades cambojanas devem acabar imediatamente com o assédio dos ex-membros do partido da oposição e seus apoiantes, e a "UE e outros financiadores do Camboja devem exigir que o Governo de Hun Sen liberte imediatamente todos os membros da oposição detidos arbitrariamente e restaure totalmente o CNRP como partido político", pode ler-se no comunicado da HRW.

No mesmo texto, a organização não-governamental pediu aos representantes da UE que levantem sérias preocupações face à "repressão continuada", no dia em que chegam ao Camboja numa missão para avaliar o histórico de direitos humanos do Governo no âmbito dos privilégios comerciais do programa especial europeu "Tudo Menos Armas", que prevê a isenção de taxas nas importações de países em desenvolvimento, à exceção do armamento.