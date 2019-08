ONG timorense querem que chefe de Estado vete alterações a leis do setor petrolífero

O Fórum de Organizações Não-Governamentais de Timor-Leste (FONGTIL) pediu hoje ao Presidente timorense para vetar alterações à Lei do Fundo Petrolífero e à Lei das Atividades Petrolíferas, aprovadas pelo Parlamento.

Em comunicado, o FONGTIL considerou que as emendas, aprovadas por ampla maioria no Parlamento Nacional, no âmbito do processo de ratificação do tratado de fronteiras com a Austrália, põem em risco o próprio fundo.

O FONGTIL indicou que "as alterações prejudicam a sustentabilidade do Fundo Petrolífero", porque investimentos canalizados através da petrolífera Timor Gap não garantem o reembolso ou retorno para o Fundo Petrolífero.