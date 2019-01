ONU condena "ataque desprezível e criminoso" contra as tropas de paz do Chade

Por Lusa | 14:57

O representante do secretário-geral da ONU no Mali, Mahamat Saleh Annadif, condenou "o ataque desprezível e criminoso contra as tropas de paz" do Chade, ocorrido hoje no nordeste do Mali, confirmando que causou oito mortos.

"Os Capacetes Azuis do Minusma [Missão Multidimensional Integrada para Estabilização das Nações Unidas no Mali] em Aguelhok repeliram um complexo ataque lançado por atacantes que chegaram a bordo de vários veículos armados", segundo comunicado da missão das Nações Unidas, acrescentando que "o balanço provisório regista a morte de oito capacetes azuis, caídos no campo de batalha, e vários outros feridos".

"Este ataque complexo e cobarde ilustra a determinação dos terroristas em criar o caos e exige uma resposta robusta, imediata e concertada de todas as forças para eliminar o perigo do terrorismo no Sahel", disse Annadif, citado no comunicado.