ONU e OEA pedem esclarecimentos ao Brasil sobre queixa de deputada do PSOL sobre segurança pública

O Brasil vai ter de responder, até 20 de agosto, a um pedido de esclarecimento das Nações Unidas sobre um relatório apresentado pela deputada Renata Souza sobre segurança pública no país, em especial no Rio de Janeiro, disse à Lusa a política brasileira.

"Eu reuni-me em Genebra [Suíca] com a relatora para as execuções extrajudiciais da ONU, Agnes Callamarb, com quem pode confirmar o envio de uma carta conjunta da ONU e da OEA [Organização de Estados Americanos) ao Brasil, para que preste esclarecimentos sobre o relatório sobre segurança pública no país, especialmente na cidade do Rio de Janeiro", afirmou em entrevista à Lusa a deputada estadual do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), que é também a primeira mulher negra à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro] e autora do relatório e denúnica junto das duas organizações internacionais.

"Isto é o fundamental", reforçou Renata Souza, acrescentando que no mesmo encontro abordou também o caso do assassinato da Marielle Franco em março de 2018, vereadora eleita pelo Psol no Rio de Janeiro, sendo na altura a quinta mais votada, e de quem a agora deputada foi assessora.