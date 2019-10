ONU está a monitorizar com preocupação situação na Guiné-Bissau

A representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Rosine Sorri-Cloulibaly, disse hoje que as Nações Unidas estão a monitorizar a situação com preocupação no país, depois de o primeiro-ministro ter denunciado uma alegada tentativa de golpe de Estado.

"Estamos a monitorizar a situação de perto, com preocupação, em conjunto com o P5", disse a porta-voz da Missão Integrada para a Consolidação de Paz na Guiné-Bissau, Júlia Alinho.

Além das Nações Unidas, o P5 inclui a União Europeia, a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).