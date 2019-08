ONU está ao lado das autoridades da RDCongo no combate ao sarampo, malária, cólera e ébola

O secretário-geral ONU, António Guterres defendeu hoje, em Goma, na República Democrática do Congo, que a organização está "do lado das autoridades e do povo" no combate ao sarampo, malária, cólera e ébola.

"Existem grandes preocupações com a saúde. Há sarampo, malária, cólera e agora um drama terrível que é o ébola. Estamos totalmente do lado das autoridades congolesas e do povo congolês para enfrentar todos esses desafios", disse António Guterres, que falava aos jornalistas pouco após iniciar a sua visita de três dias à República Democrática do Congo (RDCongo).

O responsável da Organização das Nações Unidas (ONU) sublinhou ainda que está a visitar o país em solidariedade e para expressar a sua admiração com o povo congolês e, em especial, aos habitantes do Kivu Norte.