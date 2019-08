ONU felicita Moçambique por acordo "fundamental" para a paz e o desenvolvimento

As Nações Unidas (ONU) felicitaram hoje Moçambique pela assinatura do acordo que acaba formalmente com as hostilidades militares, considerando que se trata de um "passo fundamental" para a paz e o desenvolvimento do país.

Numa publicação na rede social Facebook, a coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, Myrta Kaulard, parabenizou o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, e o presidente da Renamo (maior partido da oposição), Ossufo Momade, "pela assinatura do acordo permanente de cessar-fogo, um passo fundamental para a paz e o desenvolvimento sustentável para todos os moçambicanos e moçambicanas".

Numa nota citada pela ONUNews, Myrta Kaulard elogiou ainda "ambas as partes por honrarem os seus compromissos e por abrirem caminho para uma paz duradoura e sustentável", e reafirmou o compromisso das Nações Unidas no apoio ao processo de paz no país.