ONU pede aos EUA fim imediato da separação das crianças migrantes dos pais

Por Lusa | 09:55

O alto-comissário dos Nações Unidas para os Refugiados, Zeid Ra'ad al-Hussein, pediu hoje aos Estados Unidos que "acabem imediatamente" com a separação de crianças migrantes dos seus pais, uma prática que nas últimas semanas afetou cerca de 2.000 menores.

"Estou profundamente preocupado pelas políticas recentemente adotadas nos Estados Unidos que castigam as crianças pelas ações dos seus pais", afirmou Zeid, no discurso de abertura da 38.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Segundo o alto-comissário, nas últimas semanas "quase duas mil crianças foram separadas dos seus pais".