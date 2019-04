OPA/EDP: Acionistas da elétrica decidem hoje o futuro da operação

Por Lusa | 05:21

A assembleia-geral de acionistas da EDP, que se realiza hoje, pode pôr um ponto final na oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) sobre a elétrica, se for chumbada a proposta de desblindagem dos estatutos.

Depois de deliberarem sobre as contas e a aplicação dos resultados de 2018, no ponto nove da ordem dos trabalhos os acionistas da EDP têm que se pronunciar sobre a alteração dos estatutos da sociedade para acabar com a limitação dos direitos de voto a 25% do capital.

A introdução deste ponto na assembleia anual de acionistas por proposta do fundo Elliott, que detém 2,01% do capital da EDP, prevê que, "caso a deliberação não obtenha uma maioria qualificada de dois terços dos acionistas presentes na assembleia-geral anual [...], o limite de voto permanecerá em vigor".