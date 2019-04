OPA/EDP: Fim da oferta não altera perfil de crédito da elétrica - Moody's

Por Lusa | 15:40

A Moody's considerou hoje que o fim da oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) à EDP não altera o perfil de crédito da elétrica, que continuará a ter o grupo como "investidor estratégico de longo prazo".

"O provável fim da oferta de compra da CTG não altera a nossa avaliação do perfil de crédito [da EDP]", considera o vice-presidente senior da Moody's Paul Marty, num comentário à decisão tomada pelos acionistas na quarta-feira em assembleia-geral de chumbar uma das condições indepensáveis à continuidade da oferta.

Na mesma nota, o responsável da Moody's destaca que "com a CTG a confirmar que continuará a ser um investidor estratégico de longo prazo, independentemente do resultado da oferta, a EDP continuará a beneficiar da participação de 23,3% da CTG, que se mostrou favorável no passado", permitindo a aquisição de participações minoritárias nos projetos renováveis da EDP.