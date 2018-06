OPA/EDP: Oferta da CTG tem "mérito" mas modelo de implementação "não é claro" - Administração

Por Lusa | 01:47

(Lusa) - O Conselho Executivo da EDP, liderado por António Mexia, considera que "há mérito nas intenções estratégicas" da China Three Gorges (CTG), que "dependem do seu modelo de implementação, o qual não é claro nesta fase", pedindo clarificação.

No relatório hoje divulgado ao mercado, o Conselho de Administração Executivo da elétrica afirma que não dispõe de "elementos suficientemente claros sobre quanto tempo a CTG Europe pretende preservar a identidade portuguesa da EDP e a sua qualidade de sociedade cotada em Lisboa, do modelo societário previsto que garantiria autonomia do centro de decisão e como é que este modelo proporcionaria proteção adequada aos acionistas minoritários, nomeadamente na eventualidade de conflitos de interesse decorrentes da contribuição de ativos".

Entre os méritos reconhecidos na proposta anunciada no passado dia 11 de maio, António Mexia refere a intenção da CTG de "aportar os ativos detidos pela China Three Gorges Corporation na EDP, através de subsidiárias, no Brasil e na União Europeia", a possibilidade de expansão para o mercado eólico 'offshore' (no mar) chinês, o reforço do perfil de crédito da EDP e a intenção de manter uma política de dividendos estável.