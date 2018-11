OPA/EDP: Ofertas à EDP e à Renováveis têm de ser lançadas em simultâneo - CMVM

Por Lusa | 08:03

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) advertiu que as ofertas públicas de aquisição (OPA) pela China Three Gorges à EDP e à EDP Renováveis devem ser lançadas "em simultâneo", estando a operação sujeita "ao sucesso" na elétrica.

"Perante o anúncio público da intenção de adquirir as duas sociedades em causa, as ofertas devem -- em conformidade com a prática seguida em operações anteriores -- ser lançadas em simultâneo", indica a CMVM num parecer divulgado sexta-feira à noite.

Aquela entidade reguladora assinala, porém, que "o sucesso da OPA" sobre a sobre a EDP Renováveis fica, contudo, "sujeito ao sucesso da OPA sobre a EDP", a sociedade dominante.