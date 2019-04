Ópera "Parsifal", de Richard Wagner, estreia-se no Porto em versão de concerto

Por Lusa | 11:47

A ópera "Parsifal", de Richard Wagner, em versão de concerto, é levada à cena na próxima sexta-feira, no Coliseu do Porto, sob a direção do maestro Graeme Jenkins.

O tenor Erin Caves protagoniza "Parsifal", cujo elenco inclui ainda os cantores líricos Ante Jerkunica, Michael Kraus e Sónia Alcobaça, acompanhados pelo Coro do Teatro Nacional de S. Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Depois do Porto, "Parsifal", em versão de concerto, sobe à cena em Lisboa, no Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), no dia 15 deste mês.