Operação da PJ contra grupo motard Hells Angels, cerca de 90 mandados busca

Por Lusa | 09:46

A Policia Judiciária está hoje de manhã a realizar uma operação de norte a sul do país contra o grupo internacional de motards Hells Angels e que envolve cerca de 90 mandados de busca, disse à Lusa fonte ligada à investigação.

De acordo com a mesma fonte, a investigação envolve suspeitas de associação criminosa, roubo e tentativa de homicídio.

No passado mês de março, uma rixa envolvendo elementos do Hells Angels de outro grupo motard (Red & Gold) dentro de um restaurante no Prior Velho (Loures) fez seis feridos.