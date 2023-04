Operação "Páscoa 2023" da GNR já registou duas mortes em acidentes rodoviários

A GNR informou, esta sexta-feira, que até ao momento, no âmbito da Operação "Páscoa 2023", foram registados 246 acidentes rodivários dos quais resultaram duas vítimas mortais e nove feridos graves.Ao total a Guarda já registou 1469 contraordenações, sendo que 611 foram por excesso de velocidade, 108 por falta de inspeção periódica obrigatória, 33 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 56 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 75 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 27 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.Foram detidas 23 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/ e 21 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.