Operação Stop da GNR nas portagens de Ermesinde da A4 "prepara" Páscoa

A autoestrada A4, nas portagens de Ermesinde, no sentido Porto/Penafiel, esteve hoje sob vigilância da GNR, com 32 militares numa operação Stop de sensibilização aos condutores para que fiquem em casa e lembrando as restrições para a Páscoa.

Entre as 15:00 e as 18:00, os militares estão a mandar parar os veículos para conhecer a razão da deslocação e lembrar as medidas anunciadas pelo Governo de combate à covid-19 e do dever especial de proteção a que cada um deve submeter-se.

À Lusa, o porta-voz da GNR, capitão Bruno Rodrigues, insistiu ser preocupação da Guarda que as pessoas "resumam as suas deslocações ao estritamente necessário, evitando a propagação da covid-19", informando que aquela força policial "estará no terreno todos os dias a efetuar ações idênticas a estas para que as pessoas cumpram o recolhimento obrigatório".