Operadoras de jogo de Macau apostam em novas concessões no Japão

Por Lusa | 11:07

As operadoras de jogo em Macau pretendem garantir uma licença no Japão, depois do parlamento nipónico ter aprovado uma lei que permite a abertura de três casinos a partir de meados de 2020.

"Acreditamos que a Las Vegas Sands, MGM (...) e a Melco Resorts estão entre os operadores de casinos com maior probabilidade de obter uma licença no Japão", disse à Lusa a analista da Bloomberg, especialista no jogo na Ásia, Margaret Huang.

Para a analista da Bloomberg, o grupo Las Vegas Sands, que opera em Macau como Sands China, provou o seu modelo de negócio em Las Vegas, Macau e Singapura, sendo que este último teve grande influência na decisão de Shinzo Abe [primeiro-ministro do Japão] em fazer um esforço para que a lei fosse aprovada.