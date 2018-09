Operadoras de telemóvel brasileiras Claro, Oi e Vivo multadas em 1,9 ME

Por Lusa | 02:12

As operadoras de telemóvel brasileiras Claro, Oi e Vivo foram notificadas na quarta-feira para pagarem uma multa que ronda os 1,9 milhões de euros por cobrarem serviços adicionais nas contas de clientes, informaram fontes oficiais.

As três empresas, que podem recorrer da decisão, foram notificadas para pagarem uma multa de 9,3 milhões de reais por "ofensas" aos direitos dos consumidores, segundo um comunicado da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão dependente do Ministério da Justiça do Brasil.

Esta é a maior multa alguma vez aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacon, de acordo com a nota divulgada.