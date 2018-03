Oposição critica Governo timorense por assinar nota de intenções sobre fibra ótica

Por Lusa | 04:12

As três bancadas da oposição no Parlamento Nacional timorense criticaram hoje o Governo pela decisão de assinar uma nota de entendimento sobre um cabo de fibra ótica entre a Indonésia e Timor-Leste, que definiram como "manobra política".

As criticas foram feitas em declarações conjuntas de responsáveis do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), que concorrem juntos em coligação às eleições antecipadas de 12 de maio.

Os comentários surgem 24 horas depois de o Governo ter assinado uma carta de intenções com duas empresas indonésias para a instalação de um cabo de fibra ótica entre a ilha indonésia de Alor e Timor-Leste, num investimento privado de cerca de 20 milhões de dólares.