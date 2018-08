Oposição são-tomense denuncia abusos no banco central do país

Por Lusa | 08:59

A oposição são-tomense acusou hoje, em comunicado, a administração do banco central do país de "atos de corrupção" e "utilização abusiva de bens públicos", distribuindo "entre si elevados montantes" para "compensar atividades do âmbito normal das suas funções".

"O governador do banco central, membros do conselho de administração e alguns diretores distribuíram entre si avultadas somas que rondam mais de 150 mil euros", afirma o secretário-geral do principal partido da oposição, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD).

No mesmo comunicado, Arlindo Barbosa refere que o governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP), Hélio Almeida, a vice-governadora, Massari Sousa Pontes e o diretor dos recursos humanos, Raul Cravid, de serem os maiores beneficiários desta "operação".