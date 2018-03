Oposição timorense critica subvenção a candidatos presidenciais aprovada pelo Governo

Por Lusa | 04:51

Os três partidos da oposição no parlamento timorense, que está dissolvido, lamentaram hoje que o Governo tenha "preferido", numa altura de duodécimos, gastar dinheiro do Estado a pagar aos candidatos presidenciais do que a assegurar serviços públicos.

A crítica foi feita em conferência de imprensa conjunta do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) no Parlamento Nacional, hoje.

Os três partidos consideram a decisão um "grave conflito de interesse" e uma decisão "lamentável", num momento em que "o país está a fazer um grande esforço de poupança e a viver com o regime duodecimal".