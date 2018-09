Oposição timorense pede comissão parlamentar para investigar adjudicações

Por Lusa | 03:37

A Fretilin, maior partido da oposição timorense, requereu hoje a formação de uma comissão parlamentar para investigar a adjudicação de projetos de construção e reabilitação de estradas, pontes, controlo de cheias e eletricidade em Timor-Leste.

O requerimento foi apresentado pela bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) na conclusão do debate do Orçamento Geral do Estado (OGE) que inclui fundos para pagar projetos deste tipo.

Em causa estão cerca de 140 projetos adjudicados pelo VI Governo Constitucional em julho de 2017, alguns dias antes das eleições e que a Fretilin quer que a comissão "aprecie e esclareça".