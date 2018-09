Oposição timorense quer lei anticorrupção e combate ao esbanjamento orçamental

Por Lusa | 03:53

O maior partido da oposição timorense, a Fretilin, defendeu hoje a aprovação urgente da lei anticorrupção e de medidas que evitam o esbanjamento orçamental, com uma aposta no diálogo político para resolver os problemas do país.

Intervindo no parlamento, Aniceto Guterres Lopes, chefe da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) disse que a "chave para alcançar a melhoria das condições do país é a boa governação".

Por isso, disse, deve evitar-se esbanjamento e atuar com rigor na fiscalização da implementação do programa do Governo e na execução orçamental, com "política de qualidade que invista na qualidade".