Orçamento da Liga para 2018/19 aprovado por unaninimidade em Assembleia Geral

Por Lusa | 20:32

O Orçamento e Plano de Atividades da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para a época 2018/19 foram hoje aprovados por unanimidade, em Assembleia Geral, realizada na sede do organismo liderado por Pedro Proença.

Este é o quarto ano consecutivo em que a Liga prevê um orçamento com resultados operacionais positivos, desta feita de 1,9 milhões de euros, sendo a primeira vez na história do organismo em que o orçamento foi aprovado antes do arranque da época.

Para 2018/19, a Liga prevê "as maiores receitas de sempre, estimadas em cerca de 17 milhões de euros, prevendo também a maior distribuição de receitas", aponta aquele organismo no seu sítio oficial, sendo que, registando resultados comerciais positivos no final da época, está prevista a criação de um fundo de infraestruturas de "cerca de 500 mil euros".