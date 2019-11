Ordem dos Médicos cria figura do Provedor do Doente e quer magistrado no Conselho Superior

A Ordem dos Médicos decidiu criar a figura do Provedor do Doente e incluir um magistrado no Conselho Superior, órgão que tem tutela parcial dos conselhos disciplinares, que avaliam processos e queixas sobre médicos.

A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, que esteve reunido em plenário na terça-feira. O Conselho Nacional junta, nomeadamente, o bastonário e os presidentes dos conselhos regionais.

Segundo uma nota enviada à agência Lusa, nessa reunião foi ainda aprovado "o plano urgente de apoio à recuperação de processos pendentes" no Conselho Disciplinar Regional do Sul, organismo da Ordem que tem em análise os processos em relação ao obstetra Artur Carvalho, que realizou as ecografias à mãe do bebé que nasceu no mês passado com malformações graves em Setúbal.